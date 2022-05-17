Бавария и Боруссия сразятся за нападающего Аякса

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Алле этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, футболист входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Ожидается, что «Аякс» отпустит Алле за 40+ миллионов евро.

Алле перешел в амстердамский клуб в январе 2021 года из «Вест Хэма».

В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к одноклубнику Миколенко.