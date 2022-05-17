Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария и Боруссия сразятся за нападающего Аякса
Германия
17 мая 2022, 16:25 |
614
0

Бавария и Боруссия сразятся за нападающего Аякса

Себастьян Алле вскоре может перебраться в Бундеслигу

17 мая 2022, 16:25 |
614
0
Бавария и Боруссия сразятся за нападающего Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Алле этим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, футболист входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

Ожидается, что «Аякс» отпустит Алле за 40+ миллионов евро.

Алле перешел в амстердамский клуб в январе 2021 года из «Вест Хэма».

В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к одноклубнику Миколенко.

По теме:
Ман Сити отправил своего хавбека в Спортинг
Лидер Лидса согласовал контракт с Барселоной
Бавария проявляет интерес к форварду Штутгарта
Себастьян Алле Аякс Бавария Боруссия Дортмунд трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2022, 10:17 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»
Война | 17 мая 2022, 14:16 3
Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»
Министр обороны Украины: «Герои Мариуполя сдержали 20 тысяч захватчиков рф»

Украина надеется вернуть их из плена рф

Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Война | 16.05.2022, 23:23
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Война | 16.05.2022, 21:45
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Футбол | 17.05.2022, 15:43
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Болонья думает над приглашением Де Дзерби
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
17.05.2022, 01:43
Киберспорт
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
15.05.2022, 22:30 3
Футбол
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
17.05.2022, 00:23 4
Война
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем