Бавария проявляет интерес к одноклубнику Миколенко

«Бавария» проявляет интерес к форварду «Эвертона» Ришарлисону. Он может стать заменой Роберта Левандовски, который покинет клуб в конце сезона.

Руководство «Баварии» на прошлой неделе уже связывалось с представителями Ришарлисона. Сам 25-летний бразилец готов сменить клуб летом.

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 10 голов и 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.