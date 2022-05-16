Англия16 мая 2022, 21:22 |
631
1
Бавария проявляет интерес к одноклубнику Миколенко
Ришарлисон может продолжить карьеру в Германии
16 мая 2022, 21:22 |
631
1
«Бавария» проявляет интерес к форварду «Эвертона» Ришарлисону. Он может стать заменой Роберта Левандовски, который покинет клуб в конце сезона.
Руководство «Баварии» на прошлой неделе уже связывалось с представителями Ришарлисона. Сам 25-летний бразилец готов сменить клуб летом.
В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 10 голов и 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 мая 2022, 05:20 4
Наставник «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ
Война | 16 мая 2022, 18:40 6
Одиозный нардеп сумел выехать
Футбол | 16.05.2022, 18:00
Футбол | 16.05.2022, 15:36
Футбол | 15.05.2022, 21:05
Новини партнерів
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2022, 10:35 7
15.05.2022, 17:53 1
15.05.2022, 19:45 1
15.05.2022, 22:50 1
14.05.2022, 20:20 3
16.05.2022, 12:15 13
14.05.2022, 19:21
16.05.2022, 11:40 2
Змініть будь ласка цей текст щоб не було помилки!