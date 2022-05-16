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  4. Бавария проявляет интерес к одноклубнику Миколенко
Англия
16 мая 2022, 21:22 |
631
1

Бавария проявляет интерес к одноклубнику Миколенко

Ришарлисон может продолжить карьеру в Германии

16 мая 2022, 21:22 |
631
1
Бавария проявляет интерес к одноклубнику Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

«Бавария» проявляет интерес к форварду «Эвертона» Ришарлисону. Он может стать заменой Роберта Левандовски, который покинет клуб в конце сезона.

Руководство «Баварии» на прошлой неделе уже связывалось с представителями Ришарлисона. Сам 25-летний бразилец готов сменить клуб летом.

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 10 голов и 5 ассистов в 32 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Бавария Ришарлисон Эвертон
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Источник Sport1
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Lol Kek
,,Ум цьому сезоні,, 
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