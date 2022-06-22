Илья Марченко – Джейсон Жун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона
22 июня украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.
В полуфинале отбора украинец сразится против Джейсона Жуна из Китайского Тайбэя (№263 ATP). Встреча состоится вторым запуском на первом корте, ориентировочное начало в 14:40 по Киеву.
Далее по сетке Марк-Андреа Хюслер (№104 ATP) или Андрей Мартін (№187 ATP).
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