Илья Марченко – Джейсон Жун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона.

В полуфинале отбора украинец сразится против Джейсона Жуна из Китайского Тайбэя (№263 ATP). Встреча состоится вторым запуском на первом корте, ориентировочное начало в 14:40 по Киеву.

Далее по сетке Марк-Андреа Хюслер (№104 ATP) или Андрей Мартін (№187 ATP).

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