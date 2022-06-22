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Уимблдон
22 июня 2022, 13:42 | Обновлено 22 июня 2022, 14:07
157
0

Илья Марченко – Джейсон Жун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Уимблдона

22 июня 2022, 13:42 | Обновлено 22 июня 2022, 14:07
157
0
Илья Марченко – Джейсон Жун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Илья Марченко

22 июня украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) продолжит борьбу в квалификации Уимблдона. 

В полуфинале отбора украинец сразится против Джейсона Жуна из Китайского Тайбэя (№263 ATP). Встреча состоится вторым запуском на первом корте, ориентировочное начало в 14:40 по Киеву.

Далее по сетке Марк-Андреа Хюслер (№104 ATP) или Андрей Мартін (№187 ATP).

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Джейсон Жун Илья Марченко смотреть онлайн Йеспер де Йонг Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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