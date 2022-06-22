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Чемпионат мира
22 июня 2022, 13:04 | Обновлено 22 июня 2022, 13:07
1262
2

Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко

Польский судья уверен, что к испанцу нет претензий по тому эпизоду

22 июня 2022, 13:04 | Обновлено 22 июня 2022, 13:07
1262
2
Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный польский судья Шимон Марчиняк оценил действия арбитра Матео Лаоса в матче Уэльс– Украина в плей-офф отбора к чемпионату мира, прокомментировав эпизод с неназначенным пенальти на Ярмоленко.

«Лаос не пошел смотреть VAR, потому что видеоассистент его не позвал. Мы всегда спрашиваем: почему не пошел смотреть? А потому что VAR ему подсказал, что это верное решение. Он оценил, а VAR, вероятно, дал ему знать, что это правильное решение.

Я знаю, что мнения болельщиков разделились на решение о неназначенном пенальти в матче Уэльс – Украина, но никто к нему не имел никакой претензии. Если говорить о том, как Лаос управляет игрой – это топовый судья», – сказал Марчиняк.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

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Источник FootballHub
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Комментарии 2
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SergRV
С каких пор VAR что то решает вместо человека?! Спорный момент. Ты главный судья, посмотри VAR и прими решение! Его не позвали и не сказали посмотреть! 
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Jakub Lukasz Salamaj
Піда..си
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