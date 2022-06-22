Арбитр ФИФА рассказал, почему Матеу Лаос не поставил пенальти на Ярмоленко

Известный польский судья Шимон Марчиняк оценил действия арбитра Матео Лаоса в матче Уэльс– Украина в плей-офф отбора к чемпионату мира, прокомментировав эпизод с неназначенным пенальти на Ярмоленко.

«Лаос не пошел смотреть VAR, потому что видеоассистент его не позвал. Мы всегда спрашиваем: почему не пошел смотреть? А потому что VAR ему подсказал, что это верное решение. Он оценил, а VAR, вероятно, дал ему знать, что это правильное решение.

Я знаю, что мнения болельщиков разделились на решение о неназначенном пенальти в матче Уэльс – Украина, но никто к нему не имел никакой претензии. Если говорить о том, как Лаос управляет игрой – это топовый судья», – сказал Марчиняк.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.