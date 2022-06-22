ОФИЦИАЛЬНО. Грановская покинула Челси. Новый владелец станет и.о. директора
В правлении лондонского клубе продолжаются изменения
Лондонский «Челси» официально объявил об уходе Марины Грановской с поста спортивного директора клуба.
Исполняющим обязанности спортдира станет новый владелец «синих» Тодд Боэли. Он будет работать в этой должности до тех пор, пока «Челси» не найдет нового менеджера.
Боэли продолжит работу над трансферами. В этом ему будет помогать главный тренер команды Томас Тухель.
Грановская работала в «Челси» с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.
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