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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Грановская покинула Челси. Новый владелец станет и.о. директора
Англия
22 июня 2022, 11:42 |
308
0

ОФИЦИАЛЬНО. Грановская покинула Челси. Новый владелец станет и.о. директора

В правлении лондонского клубе продолжаются изменения

22 июня 2022, 11:42 |
308
0
ОФИЦИАЛЬНО. Грановская покинула Челси. Новый владелец станет и.о. директора
ФК Челси. Марина Грановская

Лондонский «Челси» официально объявил об уходе Марины Грановской с поста спортивного директора клуба.

Исполняющим обязанности спортдира станет новый владелец «синих» Тодд Боэли. Он будет работать в этой должности до тех пор, пока «Челси» не найдет нового менеджера.

Боэли продолжит работу над трансферами. В этом ему будет помогать главный тренер команды Томас Тухель.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.

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Томас Тухель Челси Марина Грановская Тодд Боэли
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Источник ФК Челси
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