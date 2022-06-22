У двухлетнего сына хавбека Шахтера случился фебрильный приступ

Полузащитник «Шахтера» Майкон, который в настоящий момент на правах аренды выступает в Бразилии за «Коринтианс», 11 июня пережил непростую семейную ситуацию.

Как рассказала супруга футболиста Лиара Войнович своим подписчикам в соцсетях, их двухлетний сын Зайон вдруг резко почувствовал себя плохо и его пришлось экстренно отвезти в отделение неотложной медицинской помощи.

Майкон с женой были в гостях у родителей женщины, и на рассвете их разбудил тесть футболиста, который был в панике из-за состояния своего внука. Малыш громко кричал и у него поднялась температура до 40 градусов.

В итоге в больнице помощь потребовалась не только сыну Майкона, но и его тестю и теще, которые из-за сильных переживаний по поводу внука также почувствовали себя плохо.

У Зайона диагностировали фебрильный приступ, который удалось преодолеть. Лиара Войнович отметила, что Майкон вел себя максимально спокойно, что способствовало быстрому и успешному разрешению непростой ситуации.

Отметим, что в настоящее время Майкон пребывает в лазарете, залечивая повреждение правого бедра. Из-за этого хавбек может оказаться вне игры на месяц или более.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может досрочно отозвать Майкона из аренды в «Коринтиансе» ради возможности летней продажи в один из европейских клубов. В частности, услугами хавбека интересовался «Лацио».