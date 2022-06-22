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  4. КОСТЮК – о матче с Крейчиковой: «Для меня это очень особенная победа»
WTA
22 июня 2022, 10:25 |
393
0

КОСТЮК – о матче с Крейчиковой: «Для меня это очень особенная победа»

Украинская теннисистка счастлива, что прошла в следующий круг

22 июня 2022, 10:25 |
393
0
КОСТЮК – о матче с Крейчиковой: «Для меня это очень особенная победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в третий круг на турнире WTA 500 в Истборне.

«Очевидно, для меня это очень особенная победа. У меня были тяжелые поражения в матчах с соперницами из топ-20 в прошлом и только одна победа, поэтому я была очень рада, что вчера выиграла второй сет и получила шанс продлить этот матч.

Барбора – замечательный человек, я знаю её много лет и она не поменялась за это время, даже несмотря на то, что выиграла много турниров Большого Шлема.

Я хорошо чувствовала свою игру, хотя в первом сете мне немного не везло. На корте создавались тени из-за неравномерного солнечного света, и к тому же я сильно нервничала, так как, по-моему, только один раз в моей карьере матч переносили на следующий день. Я плохо спала, с самого утра была напряжена и боялась, что просто растеряю энергию. Так что очень счастлива, что прошла в следующий круг», – сказала Костюк после матча.

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Источник Большой теннис Украины
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