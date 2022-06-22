Арсенал предложил 60 млн за Рафинью. Лидс отказался

«Арсенал» сделал конкретное предложение по вингеру «Лидса» Рафинье. Лондонцы готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, «Лидс» отклонил это предложение. Отмечается, что клуб хочет получить за игрока 75 миллионов.

Главным претендентом на бразильского форварда является «Барселона». Сам игрок хочет перейти в каталонский клуб. Но каталонский клуб из-за финансовых проблем пока не готов закрыть сделку.

Ранее сообщалось, что интерес к Рафинье также проявляют «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Контракт бразильского вингера с «Лидсом» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.