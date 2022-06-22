Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал предложил 60 млн за Рафинью. Лидс отказался
Англия
22 июня 2022, 10:15 |
81
0

Арсенал предложил 60 млн за Рафинью. Лидс отказался

Клуб хочет 75 миллионов

22 июня 2022, 10:15 |
81
0
Арсенал предложил 60 млн за Рафинью. Лидс отказался
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» сделал конкретное предложение по вингеру «Лидса» Рафинье. Лондонцы готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро.

Как сообщает The Athletic, «Лидс» отклонил это предложение. Отмечается, что клуб хочет получить за игрока 75 миллионов. 

Главным претендентом на бразильского форварда является «Барселона». Сам игрок хочет перейти в каталонский клуб. Но каталонский клуб из-за финансовых проблем пока не готов закрыть сделку.

Ранее сообщалось, что интерес к Рафинье также проявляют «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Контракт бразильского вингера с «Лидсом» истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Рафинья провел за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу
Ливерпуль в ближайшее время продаст Минамино в Монако
Реал намерен купить молодого французского форварда
трансферы Лидс Арсенал Лондон трансферы АПЛ Рафинья Диас
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Бокс | 21 июня 2022, 18:45 0
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа

Боксеры встретились на пресс-конференции

Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1
Футбол | 22 июня 2022, 01:40 0
Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1
Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Контракт украинца с лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня

Энтони ДЖОШУА: «Круто, что я получил второй шанс. Я король камбэков»
Бокс | 22.06.2022, 08:04
Энтони ДЖОШУА: «Круто, что я получил второй шанс. Я король камбэков»
Энтони ДЖОШУА: «Круто, что я получил второй шанс. Я король камбэков»
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Футбол | 21.06.2022, 12:28
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Футбол | 21.06.2022, 19:52
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
21.06.2022, 12:00
Футбол
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
20.06.2022, 21:28 1
Война
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 7
Футбол
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
21.06.2022, 22:02 11
Теннис
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
21.06.2022, 18:54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику
20.06.2022, 21:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем