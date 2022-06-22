Реал намерен купить молодого французского форварда

Мадридский «Реал» хочет купить нападающего «Реймса» Юго Экитике.

Как сообщает L’Equipe, королевский клуб готов в ближайшее время сделать предложение по трансферу игрока.

Также Экитике интересен ПСЖ, «Баварии» и «Ньюкаслу». Ранее «сороки» предлагали за игрока 46 млн евро, но пока не получили ответа.

В сезоне 2021/22 20-летний Экитике сыграл за «Реймс» 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее «Реал» купил молодого французского хавбека Орельена Тчуамени.