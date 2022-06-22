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Испания
22 июня 2022, 09:28 |
555
0

Реал намерен купить молодого французского форварда

Мадридский клуб нацелился на еще одного игрока Лиги 1

22 июня 2022, 09:28 |
555
0
Реал намерен купить молодого французского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» хочет купить нападающего «Реймса» Юго Экитике.

Как сообщает L’Equipe, королевский клуб готов в ближайшее время сделать предложение по трансферу игрока.

Также Экитике интересен ПСЖ, «Баварии» и «Ньюкаслу». Ранее «сороки» предлагали за игрока 46 млн евро, но пока не получили ответа.

В сезоне 2021/22 20-летний Экитике сыграл за «Реймс» 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее «Реал» купил молодого французского хавбека Орельена Тчуамени.

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Источник L'Equipe
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