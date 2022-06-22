Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед в ближайшее время купит лидера Аякса
Англия
22 июня 2022, 08:22 |
529
0

Манчестер Юнайтед в ближайшее время купит лидера Аякса

Манкунианцы усилят состав форвардом Антони

22 июня 2022, 08:22 |
529
0
Манчестер Юнайтед в ближайшее время купит лидера Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» вскоре усилит свой состав лидером атаки «Аякса» Антони.

Как сообщает Mirror, представители МЮ уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить сделку. Сумма трансфера составит порядка 45 миллионов евро.

На приобретении игрока настоял главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал с Антони в «Аяксе».

В минувшем сезоне 22-летний бразилец провел за «Аякс» 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. 

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» близок к трансферу Де Йонга.

По теме:
Садио МАНЕ: «Бавария это правильный клуб в нужное время»
Несостоявшийся гений Шахтера
Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ
Манчестер Юнайтед Аякс трансферы АПЛ трансферы Антони
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал
Футбол | 22 июня 2022, 04:35 0
Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал
Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал

Нассер Аль-Хелайфи знал, что Килиан хочет остаться в парижском клубе

Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Футбол | 21 июня 2022, 14:12 7
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧЕ

День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Теннис | 21.06.2022, 22:02
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 22.06.2022, 00:55
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Футбол | 21.06.2022, 12:00
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
21.06.2022, 07:10 2
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик надрал мне задницу в первом бою. Признаю это»
Энтони ДЖОШУА: «Усик надрал мне задницу в первом бою. Признаю это»
21.06.2022, 19:33 1
Бокс
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
Абрамович и Ко. В рф создали антипутинскую коалицию и определили преемника
20.06.2022, 21:28 1
Война
Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
21.06.2022, 00:23 2
Футбол
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
20.06.2022, 23:15
Теннис
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем