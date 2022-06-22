Манчестер Юнайтед в ближайшее время купит лидера Аякса
Манкунианцы усилят состав форвардом Антони
«Манчестер Юнайтед» вскоре усилит свой состав лидером атаки «Аякса» Антони.
Как сообщает Mirror, представители МЮ уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить сделку. Сумма трансфера составит порядка 45 миллионов евро.
На приобретении игрока настоял главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал с Антони в «Аяксе».
В минувшем сезоне 22-летний бразилец провел за «Аякс» 32 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» близок к трансферу Де Йонга.
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