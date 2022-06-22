Франция22 июня 2022, 07:38 |
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Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»
Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что даже не разговаривал с тренером
22 июня 2022, 07:38 |
331
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о попытках парижан подписать Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что Зидан отказал ПСЖ, команду вскоре возглавит Кристоф Галтье.
«Скажу вам одно: мы вообще с ним не разговаривали. Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц.
Многие команды заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались», – сказал Нассер Аль-Хелаифи.
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