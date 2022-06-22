Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о попытках парижан подписать Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зидан отказал ПСЖ, команду вскоре возглавит Кристоф Галтье.

«Скажу вам одно: мы вообще с ним не разговаривали. Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц.

Многие команды заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались», – сказал Нассер Аль-Хелаифи.