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  4. Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»
Франция
22 июня 2022, 07:38 |
331
0

Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»

Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что даже не разговаривал с тренером

22 июня 2022, 07:38 |
331
0
Президент ПСЖ: «Мы вообще никогда не вели переговоры с Зиданом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о попытках парижан подписать Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зидан отказал ПСЖ, команду вскоре возглавит Кристоф Галтье.

«Скажу вам одно: мы вообще с ним не разговаривали. Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц.

Многие команды заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались», – сказал Нассер Аль-Хелаифи.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Зинедин Зидан назначение тренера Кристоф Галтье
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Источник Goal.com
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