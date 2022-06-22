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  4. Садио МАНЕ: «Бавария это правильный клуб в нужное время»
Германия
22 июня 2022, 07:14 |
107
0

Садио МАНЕ: «Бавария это правильный клуб в нужное время»

Сенегалец прошел медобследование в мюнхенском клубе

22 июня 2022, 07:14 |
107
0
Садио МАНЕ: «Бавария это правильный клуб в нужное время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время станет игроком «Баварии». 21 июня сенегальский футболист прошедший медосмотр перед трансфером.

«Когда агент впервые сказал мне об интересе со стороны «Баварии», я обрадовался. Я сразу увидел себя там. Для меня это правильный клуб в нужное время. Агент сказал, что были и другие запросы, но я сразу почувствовал, что должен выбрать «Баварию». Мне понравился спортивный проект этого клуба.

«Бавария» — одна из крупнейших команд мира, которая всегда борется за трофеи. Так что приехать сюда — хорошая идея и верное решение», — сказал Мане.

На прошлой неделе клубы согласовали трансфер Мане. «Ливерпуль» получит за игрока 35 млн фунтов.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

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