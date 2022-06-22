Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 06:00 | Обновлено 22 июня 2022, 06:17
718
0

АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»

Экс-хавбек киевского «Динамо» рассказал, как были получены дроны от Ярика

22 июня 2022, 06:00 | Обновлено 22 июня 2022, 06:17
718
0
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Профутбол. Александр Алиев

Экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о сотрудничестве с Ярославом Ракицким:

«Ракицкий – молодец. Я одно скажу. В первую очередь, он разорвал контракт (с «Зенитом») – это раз. Тот же самый Андрюха Воронин, не игрок, а помощник тренера, уехал (из «Динамо» Москва). Не я набрал Ярика, а его друг, агент Максим набрал и спросил, нужно ли что-то. Я сказал, что для нашей группы нужно два дрона.

Через два часа он мне перезвонил и говорит: «Ярик дал добро. Он тебе уже завтра привезет дроны». Потом сам Ярик мне написал. Я его поблагодарил. Я сказал: «Ярик, спасибо тебе большое от всей нашей группы и от меня лично».

Он сразу ответил. Спросил, что еще нужно. Я сказал, что больше ничего. Я прекрасно знаю, говорил с тем же Максимом, что Ярик очень хочет ехать сюда в Киев и идти воевать. Я говорю: у него есть еще два-три года, пускай он зарабатывает деньги и получает удовольствие от любимого дела.

Он был и является патриотом этой страны. Его критиковали, что он гимн не поет и руку на сердце не держал. Но это его личное. Был вызов – он приезжал. Его выпускали – он играл на поле. Он радовался, когда мы выигрывали и огорчался, когда проигрывали. За него ямогу сказать: это патриот своей страны и порядочный человек».

По теме:
АЛИЕВ: «Если надо стрельнуть в русского урода – даже рука не дрогнет»
Источник: все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата
Давайте быстрее уже. Германия передаст Украине Гепарды и систему ПВО
Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война Ярослав Ракицкий дроны выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Теннис | 21 июня 2022, 15:52 12
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира

Марта одолела Барбору Крейчикову из Чехии

ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
Футбол | 21 июня 2022, 07:10 1
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию
ФОТО. Автомобиль Криштиану Роналду угодил в серьезную аварию

Водитель не справился с управлением и врезался в стену

Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе
Футбол | 22.06.2022, 06:45
Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе
Соперник для молодежки, бронзы Романчука и шпажисток, яркий день в теннисе
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Бокс | 21.06.2022, 18:45
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 22.06.2022, 00:55
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
21.06.2022, 18:54
Бокс
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
20.06.2022, 11:42 8
Футбол
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
20.06.2022, 16:50 2
Футбол
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 15
Футбол
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
20.06.2022, 07:30 5
Футбол
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
21.06.2022, 19:23
Футбол
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
20.06.2022, 23:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем