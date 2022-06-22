АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»

Экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о сотрудничестве с Ярославом Ракицким:

«Ракицкий – молодец. Я одно скажу. В первую очередь, он разорвал контракт (с «Зенитом») – это раз. Тот же самый Андрюха Воронин, не игрок, а помощник тренера, уехал (из «Динамо» Москва). Не я набрал Ярика, а его друг, агент Максим набрал и спросил, нужно ли что-то. Я сказал, что для нашей группы нужно два дрона.

Через два часа он мне перезвонил и говорит: «Ярик дал добро. Он тебе уже завтра привезет дроны». Потом сам Ярик мне написал. Я его поблагодарил. Я сказал: «Ярик, спасибо тебе большое от всей нашей группы и от меня лично».

Он сразу ответил. Спросил, что еще нужно. Я сказал, что больше ничего. Я прекрасно знаю, говорил с тем же Максимом, что Ярик очень хочет ехать сюда в Киев и идти воевать. Я говорю: у него есть еще два-три года, пускай он зарабатывает деньги и получает удовольствие от любимого дела.

Он был и является патриотом этой страны. Его критиковали, что он гимн не поет и руку на сердце не держал. Но это его личное. Был вызов – он приезжал. Его выпускали – он играл на поле. Он радовался, когда мы выигрывали и огорчался, когда проигрывали. За него ямогу сказать: это патриот своей страны и порядочный человек».