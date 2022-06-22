АЛИЕВ: «Если надо стрельнуть в русского урода – даже рука не дрогнет»
Экс-хавбек киевского «Динамо» рассказал о том, как служит в ВСУ
Экс-хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как служит в ВСУ:
«В близкий бой мне вступать не приходилось. Мы тренируемся, проходим обучение. Я проходил обучение два месяца. Очень благодарен ребятам, которые меня обучали.
Чего я не знал, научился. Как держать автомат – я знал. Правильные навыки с автоматом – для меня это большой плюс. А если надо будет стрельнуть в урода русского – я всегда стрельну. У меня рука даже не дрогнет».
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