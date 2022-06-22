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  4. Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ
Турция
22 июня 2022, 02:20 | Обновлено 22 июня 2022, 02:43
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0

Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ

Стороны остановились на схеме 2,5 млн евро в год зарплаты плюс бонусы

22 июня 2022, 02:20 | Обновлено 22 июня 2022, 02:43
31
0
Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Российский нападающий Артем Дзюба в ближайшее время может стать игроком турецкого «Фенербахче».

В российских СМИ пишут, что игрок и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт еще зимой. Стороны остановились на схеме 2,5 млн евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.

Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию. 30 июня завершится контракт 33-летнего форварда с «Зенитом», после чего он становится свободным агентом.

Если Дзюба перейдет в «Фенербахче», то сможет сыграть с киевским «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

 

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Источник Sport.ua
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