Дзюба близок, чтобы подписать контракт с Фенербахче и сыграть с Динамо в ЛЧ

Российский нападающий Артем Дзюба в ближайшее время может стать игроком турецкого «Фенербахче».

В российских СМИ пишут, что игрок и представитель «Фенербахче» обсуждали контракт еще зимой. Стороны остановились на схеме 2,5 млн евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.

Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию. 30 июня завершится контракт 33-летнего форварда с «Зенитом», после чего он становится свободным агентом.

Если Дзюба перейдет в «Фенербахче», то сможет сыграть с киевским «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.