Месут ОЗИЛ: «С детства мечтал играть за Фенербахче»
Хавбек – о своем положении в клубе
Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, с марта отстраненный от команды, рассказал о своем положении в клубе:
«Хочу сделать заявление относительно своего будущего, чтобы предотвратить дискредитацию. Я приехал на свою историческую Родину и в «Фенербахче» не отдыхать. Каждый раз, когда я выхожу в этой славной футболке на поле, хочу исключительно принести успех команде.
У меня много целей на будущее, я с детства мечтал играть за «Фенербахче». Действительно, мы переживаем не лучшие времена, но это часть футбола. Пожалуйста, не доверяйте столь СМИ. Ваш Месут Озил».
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