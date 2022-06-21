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  4. Месут ОЗИЛ: «С детства мечтал играть за Фенербахче»
Турция
21 июня 2022, 21:43 | Обновлено 21 июня 2022, 21:44
535
0

Месут ОЗИЛ: «С детства мечтал играть за Фенербахче»

Хавбек – о своем положении в клубе

21 июня 2022, 21:43 | Обновлено 21 июня 2022, 21:44
535
0
Месут ОЗИЛ: «С детства мечтал играть за Фенербахче»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, с марта отстраненный от команды, рассказал о своем положении в клубе:

«Хочу сделать заявление относительно своего будущего, чтобы предотвратить дискредитацию. Я приехал на свою историческую Родину и в «Фенербахче» не отдыхать. Каждый раз, когда я выхожу в этой славной футболке на поле, хочу исключительно принести успех команде.

У меня много целей на будущее, я с детства мечтал играть за «Фенербахче». Действительно, мы переживаем не лучшие времена, но это часть футбола. Пожалуйста, не доверяйте столь СМИ. Ваш Месут Озил».

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Месут Озил Фенербахче
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