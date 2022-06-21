Месут ОЗИЛ: «С детства мечтал играть за Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, с марта отстраненный от команды, рассказал о своем положении в клубе:

«Хочу сделать заявление относительно своего будущего, чтобы предотвратить дискредитацию. Я приехал на свою историческую Родину и в «Фенербахче» не отдыхать. Каждый раз, когда я выхожу в этой славной футболке на поле, хочу исключительно принести успех команде.

У меня много целей на будущее, я с детства мечтал играть за «Фенербахче». Действительно, мы переживаем не лучшие времена, но это часть футбола. Пожалуйста, не доверяйте столь СМИ. Ваш Месут Озил».