ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Новое соглашение будет действовать на год дальше, чем предыдущее – до лета 2024 года. Также, по информации СМИ, тренер получил существенное повышение зарплаты.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он завоевал с клубом Кубок и Суперкубок Италии, и впервые за 10 лет вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.