Италия21 июня 2022, 20:03 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером
Симоне Индзаги подписал новое соглашение
21 июня 2022, 20:03 |
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«Интер» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги.
Новое соглашение будет действовать на год дальше, чем предыдущее – до лета 2024 года. Также, по информации СМИ, тренер получил существенное повышение зарплаты.
Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он завоевал с клубом Кубок и Суперкубок Италии, и впервые за 10 лет вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.
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