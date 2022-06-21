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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером
Италия
21 июня 2022, 20:03 |
302
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером

Симоне Индзаги подписал новое соглашение

21 июня 2022, 20:03 |
302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главным тренером
ФК Интер

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Новое соглашение будет действовать на год дальше, чем предыдущее – до лета 2024 года. Также, по информации СМИ, тренер получил существенное повышение зарплаты.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он завоевал с клубом Кубок и Суперкубок Италии, и впервые за 10 лет вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник ФК Интер
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