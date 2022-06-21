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  4. Симоне Индзаги продлит контракт с Интером
Италия
21 июня 2022, 07:19 | Обновлено 21 июня 2022, 07:29
123
0

Симоне Индзаги продлит контракт с Интером

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года

21 июня 2022, 07:19 | Обновлено 21 июня 2022, 07:29
123
0
Симоне Индзаги продлит контракт с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в скором времени продлит контракт с миланским клубом.

По данным источника, его новый контракт с «нерадзурри» будет рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что официально о о продлении соглашения будет объявлено сегодня, 21 июня.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года, его действующей контракт с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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