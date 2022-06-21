Симоне Индзаги продлит контракт с Интером

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в скором времени продлит контракт с миланским клубом.

По данным источника, его новый контракт с «нерадзурри» будет рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что официально о о продлении соглашения будет объявлено сегодня, 21 июня.

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года, его действующей контракт с клубом рассчитано до лета 2023 года.