Катарина Завацкая – Рана Акуа Штойбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка сразится против Раны Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Время начала встречи – 18:50 по Киеву.

Далее по сетке Робин Андерсон (№164 WTA) или Эллен Перес (№247 WTA).

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