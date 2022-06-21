Катарина Завацкая – Рана Акуа Штойбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Уимблдона
21 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.
В первом круге отбора украинка сразится против Раны Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Время начала встречи – 18:50 по Киеву.
Далее по сетке Робин Андерсон (№164 WTA) или Эллен Перес (№247 WTA).
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