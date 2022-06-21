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  4. Катарина Завацкая – Рана Акуа Штойбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
21 июня 2022, 18:40 | Обновлено 21 июня 2022, 19:37
887
0

Катарина Завацкая – Рана Акуа Штойбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Уимблдона

21 июня 2022, 18:40 | Обновлено 21 июня 2022, 19:37
887
0
Катарина Завацкая – Рана Акуа Штойбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

21 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка сразится против Раны Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Время начала встречи – 18:50 по Киеву.

Далее по сетке Робин Андерсон (№164 WTA) или Эллен Перес (№247 WTA). 

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смотреть онлайн Уимблдон-2022 Катарина Завацкая Рана Акуа Штойбер
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Источник Sport.ua
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