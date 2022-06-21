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  4. Бад-Хомбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
WTA
21 июня 2022, 17:59 |
123
0

Бад-Хомбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Надя сыграет в 1/4 финала

21 июня 2022, 17:59 |
123
0
Бад-Хомбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Ралука Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Германии.

В матче первого раунде в дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка добыла победу над американско-британским тандемом Слоан Стивенс / Кэти Суон.

Бад-Хомбург. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Слоан Стивенс / Кэти Суон – 7:5, 6:3

Далее у третьих сеяных по сетке победительницы матча Лешемья / Сантамария – Калашникова / Нил.

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Надежда Киченок Ралука Олару Слоан Стивенс Кэти Суон
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Источник Sport.ua
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