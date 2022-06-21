Бад-Хомбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Германии.

В матче первого раунде в дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка добыла победу над американско-британским тандемом Слоан Стивенс / Кэти Суон.

Бад-Хомбург. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Ралука Олару – Слоан Стивенс / Кэти Суон – 7:5, 6:3

Далее у третьих сеяных по сетке победительницы матча Лешемья / Сантамария – Калашникова / Нил.