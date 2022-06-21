WTA21 июня 2022, 17:59 |
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Бад-Хомбург. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Надя сыграет в 1/4 финала
21 июня 2022, 17:59 |
123
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Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Германии.
В матче первого раунде в дуэте с румынкой Ралукой Олару украинка добыла победу над американско-британским тандемом Слоан Стивенс / Кэти Суон.
Бад-Хомбург. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Слоан Стивенс / Кэти Суон – 7:5, 6:3
Далее у третьих сеяных по сетке победительницы матча Лешемья / Сантамария – Калашникова / Нил.
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