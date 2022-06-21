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  4. Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 июня 2022, 13:10 |
493
3

Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Уимблдона

21 июня 2022, 13:10 |
493
3
Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

21 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Сюзан Ламенс из Нидерландов (№171 WTA). Время начала встречи – 13:05 по Киеву.

Далее по сетке Катарина Герлах (№233 WTA) или Тимея Бабош (№294 WTA).

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Источник Sport.ua
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chevars
Щось можемо - 1:0
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chevars
Тим час, Дар'я непогано відкамбечила. Треба тільки розвинути цей успіх до перемоги у сеті.
Ответить
0
chevars
Дивлячись на потуги "перспективної" Снігур, замислюєшся, що як це схоже на гру її більш старших співвітчизниць. Все теж саме, мов із одного інкубатора. А дійсно, десь ще у дитячі роки всім їм ставили таку гру в одних і тих же "академіях" в Україні. І ставили, як ми зараз бачимо, хибно. І в результаті "маємо, що маємо".   
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0
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