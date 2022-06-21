Дарья Снигур – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) стартует в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора седьмая сеяная украинка сразится против Сюзан Ламенс из Нидерландов (№171 WTA). Время начала встречи – 13:05 по Киеву.

Далее по сетке Катарина Герлах (№233 WTA) или Тимея Бабош (№294 WTA).

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