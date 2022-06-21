Мане вскоре пройдет медосмотр в Баварии
Сенегальский форвард покидает «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сегодня прилетит в Мюнхен около 10:00 по британскому времени (12:00 по Киеву), чтобы пройти медицинский осмотр для «Баварии».
По прилету форвард отправится в больницу, чтобы пройти медицинское обследование, прежде чем заселиться в отель и посетить спортивные объекты «Баварии».
На прошлой неделе клубы согласовали трансфер Мане. «Ливерпуль» получит за игрока 35 млн фунтов.
В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.
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