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Испания
21 июня 2022, 10:15 | Обновлено 21 июня 2022, 10:25
310
0

ВИДЕО. Как хорошо Тчуамени знает Реал Мадрид

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

21 июня 2022, 10:15 | Обновлено 21 июня 2022, 10:25
310
0
ВИДЕО. Как хорошо Тчуамени знает Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

В этом ролике вы узнаете, насколько хорошо новичок мадридского «Реала» Орельян Тчуамени знает свой новый клуб.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид видео
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Источник Sport.ua
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