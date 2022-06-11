ОФИЦИАЛЬНО. Орельен Тчуамени – игрок Реала

«Реал» официально объявил о трансфере 22-летнего полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Французский футболист подписал шестилетний контракт с мадридским клубом.

Сумма трансфера не сообщается.

Скорее всего, за Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.

В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.