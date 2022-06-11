Испания11 июня 2022, 14:59 |
1183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Орельен Тчуамени – игрок Реала
Мадридский клуб купил талантливого французского хавбека
11 июня 2022, 14:59 |
1183
0
«Реал» официально объявил о трансфере 22-летнего полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. Французский футболист подписал шестилетний контракт с мадридским клубом.
Сумма трансфера не сообщается.
Скорее всего, за Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.
В этом сезоне Тчуамени сыграл 35 матчей в чемпионате Франции, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июня 2022, 05:27 0
Марио Пашалич принес Хорватии в игре против Дании первую победу в турнире
Война | 10 июня 2022, 20:37 0
Катер затонул от пробоины в левом борту
Футбол | 11.06.2022, 08:01
Футбол | 10.06.2022, 22:43
Теннис | 10.06.2022, 23:12
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2022, 18:18 4
09.06.2022, 20:40 1
10.06.2022, 11:08 1
09.06.2022, 21:35 7
10.06.2022, 16:35 4
10.06.2022, 19:09 3
10.06.2022, 22:22
09.06.2022, 23:47 1