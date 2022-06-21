ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
Полузащитник «Шахтера» вскоре подпишет контракт с римским клубом
Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио прилетел в Рим, где у него запланированы прохождение медицинского осмотра и подписание контракта с «Лацио».
22-летний бразильский футболист уже успел устроить фотосессию на стадионе «Лацио» и в музее итальянского клуба.
🏠📍#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/RdeYtyqCaS— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 20, 2022
Маркос Антонио уже согласовал 5-летний контракт с римлянами, по условиям которого будет получать 900 тысяч евро в первый год и по 1,4 миллиона евро в каждый из последующих.
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