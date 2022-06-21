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  4. ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
Италия
21 июня 2022, 08:00 | Обновлено 21 июня 2022, 08:05
457
0

ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио

Полузащитник «Шахтера» вскоре подпишет контракт с римским клубом

21 июня 2022, 08:00 | Обновлено 21 июня 2022, 08:05
457
0
ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио
ФК Лацио. Маркос Антонио

Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио прилетел в Рим, где у него запланированы прохождение медицинского осмотра и подписание контракта с «Лацио».

22-летний бразильский футболист уже успел устроить фотосессию на стадионе «Лацио» и в музее итальянского клуба.

 

 

Маркос Антонио уже согласовал 5-летний контракт с римлянами, по условиям которого будет получать 900 тысяч евро в первый год и по 1,4 миллиона евро в каждый из последующих.

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Источник Sport.ua
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