ФОТО. Выбор сделан: Маркос Антонио устроил фотосессию на стадионе Лацио

Хавбек «Шахтера» Маркос Антонио прилетел в Рим, где у него запланированы прохождение медицинского осмотра и подписание контракта с «Лацио».

22-летний бразильский футболист уже успел устроить фотосессию на стадионе «Лацио» и в музее итальянского клуба.

Маркос Антонио уже согласовал 5-летний контракт с римлянами, по условиям которого будет получать 900 тысяч евро в первый год и по 1,4 миллиона евро в каждый из последующих.