РЮДИГЕР: «Барселона интересовалась мной, но для меня либо Реал либо ничего»
Немецкий защитник рад оказаться в Мадриде
«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник подписал четырехлетний и поделился впечатлениями от перехода.
««Барселона» проявляла ко мне интерес, но я сказал агенту, что выберу либо «Реала», либо ничего. Матчи Эль-класико являются самыми важными в мире. Я рад, что смогу принять в них участие, а не смотреть по телевизору», - сказал Рюдигер
В «Реал» Рюдигер пришел на правах свободного агента. В мадридском клубе он будет играть под 22-м номером.
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