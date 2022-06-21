РЮДИГЕР: «Барселона интересовалась мной, но для меня либо Реал либо ничего»

«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник подписал четырехлетний и поделился впечатлениями от перехода.

««Барселона» проявляла ко мне интерес, но я сказал агенту, что выберу либо «Реала», либо ничего. Матчи Эль-класико являются самыми важными в мире. Я рад, что смогу принять в них участие, а не смотреть по телевизору», - сказал Рюдигер

В «Реал» Рюдигер пришел на правах свободного агента. В мадридском клубе он будет играть под 22-м номером.