Директор Баварии встретился с Левандовски, чтобы обсудить его будущее
В мюнхенском клубе пытаются убедить Роберта остаться
«Бавария» не хочет отпускать нападающего Роберта Левандовски. Немецкий клуб пытается убедить поляка отработать свой контракт до конца (30 июня 2023 года).
Как сообщает Marca,спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с форвардом, чтобы попытаться убедить его остаться в мюнхенском клубе.
15 июня Салихамиджич приехал в дом нападающего на Мальорке, чтобы убедить его остаться. Однако встреча не увенчалась успехом. Левандовски хочет перейти в «Барселону».
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила 50 млн евро за поляка.
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