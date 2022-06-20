Барселона дает 50 миллионов евро за Левандовски

«Барселона», скорее всего, этим летом купит лидера атаки «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее мюнхенский клуб отказался продавать форварда за 32 миллиона евро.

Как сообщает источник, «Барселона» увеличила предложение. Теперь каталонцы готовы заплатить за 33-летнего поляка 50 миллионов.

Отметим, что Левандовски уже согласовал трехлетний контракт с клубом.

В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.