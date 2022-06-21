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Молодежные турниры
21 июня 2022, 06:45 | Обновлено 21 июня 2022, 06:59
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0

Кто для Украины? Жеребьевка плей-офф Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE

21 июня в 14:00 состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2023

21 июня 2022, 06:45 | Обновлено 21 июня 2022, 06:59
50
0
Кто для Украины? Жеребьевка плей-офф Евро-2023 U-21. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

21 июня в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей Евро-2023 U-21.

9 победителей групп и лучшее второе место напрямую вышли в финальную стадию, где также сыграют хозяева (сборные Грузии и Румынии).

Остальные 8 обладателей вторых мест разыграют еще 4 путевки в стыковых матчах, которые пройдут с 19 по 27 сентября.

Среди них – молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня.

Участники плей-офф квалификации Евро-2023 U-21:

  •  Украина
  •  Дания
  •  Хорватия
  •  Чехия
  •  Словакия
  •  Ирландия
  •  Израиль
  •  Исландия

Посева перед жеребьевкой не будет. 8 команд разделят на 4 пары. Команды каждой пары сыграют друг с другом дома и на выезде. Команда, шар с которой в каждой паре достанут из чаши первым, первый матч проведет на своем поле. Победители выйдут в финальную стадию Евро-2023 U-21.

В финальной части турнира выступят 16 команд: Румыния и Грузия (как хозяева) и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

12 команд уже вышли в финальную стадию Евро-2023 U-21: Румыния (хозяин), Грузия (хозяин), Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Швейцария (лучшее второе место).

Финальный турнир состоится в июне и июле 2023 года. Поединки турнира с участием 16 сборных примут 4 стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и 4 в Грузии (в Батуми, Поте и два в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.

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Источник Sport.ua
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