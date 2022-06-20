Сергей СИДОРЧУК: «Никто не хотел поехать на ЧМ так, как хотел Ярмоленко»

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о ситуации Андрея Ярмоленко, который в решающем матче отбора на ЧМ-2022 забил в свои ворота, а команда проиграла Уэльсу 0:1.

«Так как Ярмоленко хотел попасть на чемпионат мира, наверное, никто не хотел. Для него это все было намного сложнее. Думаю, если бы после Уэльса ему предложили ехать домой и матчей не будет, то он бы согласился».

«Рекорд Шевченко по голам? Я не думаю, что Андрей расстроится, если не побьет этот результат. Андрей в моральном плане уже восстановился. Я бы тот матч не персонализировал вокруг Ярмоленко. Проиграла вся команда», - сказал Сидорчук.

Ярмоленко в списке лучших бомбардиров сборной отстает от Андрея Шевченко на 3 гола.