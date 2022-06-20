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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Никто не хотел поехать на ЧМ так, как хотел Ярмоленко»
Чемпионат мира
20 июня 2022, 22:40 |
479
0

Сергей СИДОРЧУК: «Никто не хотел поехать на ЧМ так, как хотел Ярмоленко»

Хавбек рассказал про эмоции Ярмоленко после поражения от Уэльса

20 июня 2022, 22:40 |
479
0
Сергей СИДОРЧУК: «Никто не хотел поехать на ЧМ так, как хотел Ярмоленко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о ситуации Андрея Ярмоленко, который в решающем матче отбора на ЧМ-2022 забил в свои ворота, а команда проиграла Уэльсу 0:1.

«Так как Ярмоленко хотел попасть на чемпионат мира, наверное, никто не хотел. Для него это все было намного сложнее. Думаю, если бы после Уэльса ему предложили ехать домой и матчей не будет, то он бы согласился».

«Рекорд Шевченко по голам? Я не думаю, что Андрей расстроится, если не побьет этот результат. Андрей в моральном плане уже восстановился. Я бы тот матч не персонализировал вокруг Ярмоленко. Проиграла вся команда», - сказал Сидорчук.

Ярмоленко в списке лучших бомбардиров сборной отстает от Андрея Шевченко на 3 гола.

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Сергей Сидорчук Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
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Источник Пряма червона
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