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  4. Сачко не смог доиграть дебютный матч квалификации на Уимблдоне
Уимблдон
20 июня 2022, 18:13 | Обновлено 20 июня 2022, 18:30
361
0

Сачко не смог доиграть дебютный матч квалификации на Уимблдоне

Виталий снялся по ходу третьего сета

20 июня 2022, 18:13 | Обновлено 20 июня 2022, 18:30
361
0
Сачко не смог доиграть дебютный матч квалификации на Уимблдоне
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) досрочно завершил борьбу в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора против Доминика Штрикера из Швейцарии (№188 ATP) украинец снялся в третьем сете.

Уимблдон. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 3:6, 6:2, 1:4 (отказ)

Ранее в полуфинал отбора пробился Илья Марченко.

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Виталий Сачко Доминик Штрикер Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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