Сачко не смог доиграть дебютный матч квалификации на Уимблдоне

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) досрочно завершил борьбу в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора против Доминика Штрикера из Швейцарии (№188 ATP) украинец снялся в третьем сете.

Уимблдон. Первый круг квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 3:6, 6:2, 1:4 (отказ)

Ранее в полуфинал отбора пробился Илья Марченко.