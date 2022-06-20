Уимблдон20 июня 2022, 18:13 | Обновлено 20 июня 2022, 18:30
361
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Сачко не смог доиграть дебютный матч квалификации на Уимблдоне
Виталий снялся по ходу третьего сета
20 июня 2022, 18:13 | Обновлено 20 июня 2022, 18:30
361
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) досрочно завершил борьбу в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора против Доминика Штрикера из Швейцарии (№188 ATP) украинец снялся в третьем сете.
Уимблдон. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 3:6, 6:2, 1:4 (отказ)
Ранее в полуфинал отбора пробился Илья Марченко.
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