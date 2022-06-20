Уимблдон20 июня 2022, 15:57 | Обновлено 20 июня 2022, 16:01
202
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Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона
Илья в трех сетах обыграл соперника из Нидерландов
20 июня 2022, 15:57 | Обновлено 20 июня 2022, 16:01
202
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Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) удачно стартовал в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора украинец одолел Йеспера де Йонга из Нидерландов (№216 ATP).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 0:6, 6:4
Далее по сетке Джейсон Юнг (№263 ATP) или Филип Місолич (№210 ATP).
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