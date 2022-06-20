Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второго круга на турнире в Истборне
20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Во втором круге основы украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Бренгл – Дарт. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
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