Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2022, 18:28 |
855
0

Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго круга на турнире в Истборне

20 июня 2022, 18:28 |
855
0
Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Бренгл – Дарт. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Истборн. Калинина на отказе соперницы прошла во второй круг
Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская проиграла на старте соревнований в Истборне
WTA Истборн смотреть онлайн Марта Костюк Барбора Крейчикова
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона
Теннис | 20 июня 2022, 15:57 2
Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона
Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона

Илья в трех сетах обыграл соперника из Нидерландов

Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Футбол | 20 июня 2022, 11:42 7
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн

Сергей Сидорчук может снова поработать под руководством Сергея Реброва

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 20.06.2022, 04:20
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
Теннис | 20.06.2022, 08:24
Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Художественная гимнастика | 20.06.2022, 05:55
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
19.06.2022, 13:59 3
Бокс
Ливерпуль определился с заменой Мане
Ливерпуль определился с заменой Мане
19.06.2022, 08:16
Футбол
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
19.06.2022, 15:15 9
Футбол
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
18.06.2022, 22:53 2
Теннис
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
19.06.2022, 06:40 1
Другие виды
ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
19.06.2022, 12:26
Футбол
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
19.06.2022, 17:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем