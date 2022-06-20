Марта Костюк – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№15 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Бренгл – Дарт. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Your Browser Do not Support Iframe

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА