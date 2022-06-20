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  4. Зидан был в шаге от того, чтобы возглавить ПСЖ
Франция
20 июня 2022, 18:06 |
472
0

Зидан был в шаге от того, чтобы возглавить ПСЖ

Тренер отказался в последний момент

20 июня 2022, 18:06 |
472
0
Зидан был в шаге от того, чтобы возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

На прошлой неделе в СМИ сообщалось о том, что Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить ПСЖ. Теперь же стали известны подробности переговоров.

По информации RMC Sport, стороны уже согласовали контракт и ПСЖ готовился официально объявить о назначении Зидана. Однако в последний момент тренер передумал и отказался возглавлять чемпионов Франции.

Зидан отклонил предложение ПСЖ ради работы в сборной Франции. Он надеется заменить Дидье Дешама на посту главного тренера после ЧМ-2022 в Катаре.

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Зинедин Зидан ПСЖ сборная Франции по футболу
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Источник RMC Sport
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