Зидан был в шаге от того, чтобы возглавить ПСЖ

На прошлой неделе в СМИ сообщалось о том, что Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить ПСЖ. Теперь же стали известны подробности переговоров.

По информации RMC Sport, стороны уже согласовали контракт и ПСЖ готовился официально объявить о назначении Зидана. Однако в последний момент тренер передумал и отказался возглавлять чемпионов Франции.

Зидан отклонил предложение ПСЖ ради работы в сборной Франции. Он надеется заменить Дидье Дешама на посту главного тренера после ЧМ-2022 в Катаре.