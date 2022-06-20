Франция20 июня 2022, 18:06 |
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Зидан был в шаге от того, чтобы возглавить ПСЖ
Тренер отказался в последний момент
20 июня 2022, 18:06 |
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На прошлой неделе в СМИ сообщалось о том, что Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить ПСЖ. Теперь же стали известны подробности переговоров.
По информации RMC Sport, стороны уже согласовали контракт и ПСЖ готовился официально объявить о назначении Зидана. Однако в последний момент тренер передумал и отказался возглавлять чемпионов Франции.
Зидан отклонил предложение ПСЖ ради работы в сборной Франции. Он надеется заменить Дидье Дешама на посту главного тренера после ЧМ-2022 в Катаре.
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