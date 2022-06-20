Кулибали отклонил предложение Барселоны
Защитник хочет завершить карьеру в «Наполи»
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отклонил предложение о переходе в «Барселону». 31-летний сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи».
Контракт Кулибали с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года. Она намерен обсудить свое будущее с руководством «Наполи» после завершения отпуска. Кроме «Барселоны», на Кулибали также претендует «Ювентус».
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах.
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