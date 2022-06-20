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Италия
20 июня 2022, 17:45 |
353
0

Кулибали отклонил предложение Барселоны

Защитник хочет завершить карьеру в «Наполи»

20 июня 2022, 17:45 |
353
0
Кулибали отклонил предложение Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отклонил предложение о переходе в «Барселону». 31-летний сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи».

Контракт Кулибали с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года. Она намерен обсудить свое будущее с руководством «Наполи» после завершения отпуска. Кроме «Барселоны», на Кулибали также претендует «Ювентус».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах.

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Источник La Repubblica
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