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  4. БОЙКО: «Мы тренируемся в безопасности. ВСУ делают все, чтобы защитить нас»
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 17:05 |
115
0

БОЙКО: «Мы тренируемся в безопасности. ВСУ делают все, чтобы защитить нас»

Вратарь «Динамо» рассказал о тренировках в Киеве во время войны

20 июня 2022, 17:05 |
115
0
БОЙКО: «Мы тренируемся в безопасности. ВСУ делают все, чтобы защитить нас»
ФК Динамо Киев

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко поделился эмоциями от возвращения в Киев.

– Если честно, я был очень растроган, когда вернулся в Украину. Находиться за границей, в покое – это одно… Да, у нас там все было организовано, тренировочный процесс, все условия для работы. Но родной дом – это совсем другое. Для меня это важно. Я очень ждал когда мы сможем вернуться домой, в родные дома, в наш город. И когда вернулся, внутри душу разрывали эмоции. Но когда прошло время, немного адаптировались к сегодняшним реалиям в нашем городе. Хорошо, что идет тренировочный процесс, и мы готовимся к новому чемпионату.

– Тренировки проходят продуктивно?
– Очень продуктивно. Вы же видите, ребята все устали. Проводим по две тренировки в день, несмотря на жару. Хорошая работа, хорошая нагрузка.

– Воздушные тревоги не мешают тренировочному процессу?
– Это сегодняшние реалии нашей жизни. Самое главное, чтобы все наши родные и близкие были в безопасности. Для нас созданы все условия, чтобы мы находились в безопасности. ВСУ делают все, чтобы обеспечить спокойствие, и делают все возможное и невозможное, чтобы защитить каждого нашего гражданина. Конечно, нельзя выбросить из головы происходящее на сегодняшний день в нашей стране. Но приходится адаптироваться. Верю, что все будет Украина, и мы победим.

– Ты участвовал в благотворительных матчах. Насколько тебе это было важно?
– Для меня тоже важно, но важнее это для всей команды и прежде всего – для нашей страны, потому что эти матчи проводились прежде всего ради сбора средств для ВСУ, для волонтеров, для беженцев, переселенцев, медиков. Было важно собрать как можно больше денег и показать всему миру реалии, которые происходят на сегодняшний день в нашей стране.

– Планы на будущее – продолжать это благотворительное направление?
– Самый главный план на будущее – чтобы наша страна победила.

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Источник ФК Динамо Киев
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