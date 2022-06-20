Эмил КАРАС: «Кендзера и Вербич хотят вернуться в Динамо»

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмиль Карас рассказал о старте подготовки к новому сезону.

«Сейчас с командой занимается большая группа молодых игроков. Они могут тренироваться с такими опытными исполнителями, как Буяльский, Беседин, Гармаш, Андриевский, Шепелев. Могут многому учиться и расти. Даже если период, который молодые футболисты проведут в первой команде, будет не столь продолжительным, через некоторое время они вернутся к нам, когда будет пауза на матче сборных, зимнее межсезонье. Будем следить за ними и надеяться на их рост. Мистер использует свой опыт и знания для того, чтобы помочь им хорошо тренироваться и расти. А все остальное зависит уже от ребят, от их трудолюбия и того, как они посвятят себя футболу.

Возвращение легионеров? Мне сложно об этом говорить. Насколько мне известно, Томаш Кендзера и Беньямин Вербич хотят вернуться в «Динамо». Мы их считаем почти своими. Но как сложится ситуация – я пока не знаю», – сказал Карас.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет товарищеские матчи с известными европейскими клубами.