Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виталий Сачко – Доминик Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
20 июня 2022, 16:55 | Обновлено 20 июня 2022, 18:08
314
0

Виталий Сачко – Доминик Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации Уимблдона

20 июня 2022, 16:55 | Обновлено 20 июня 2022, 18:08
314
0
Виталий Сачко – Доминик Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона. 

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) в первом раунде сразится против Доминика Штрикера из Швейцарии (№188 ATP).

Начало матча в 16:55 по Киеву.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона
Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
смотреть онлайн Уимблдон-2022 Виталий Сачко Доминик Штрикер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец
Футбол | 20 июня 2022, 15:11 1
Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец
Грановская покинет Челси. Трансферами займется новый владелец

В структуре лондонского клуба будут изменения

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 20 июня 2022, 04:20 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Футбол | 20.06.2022, 03:03
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Футбол | 20.06.2022, 10:32
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок
Теннис | 20.06.2022, 07:57
Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок
Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
19.06.2022, 16:13 2
Футбол
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
19.06.2022, 06:23 5
Бокс
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
19.06.2022, 17:31 1
Теннис
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
18.06.2022, 22:07 1
Другие виды
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
19.06.2022, 15:15 9
Футбол
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
19.06.2022, 19:50 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем