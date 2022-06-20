Виталий Сачко – Доминик Штрикер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации Уимблдона
20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона.
Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) в первом раунде сразится против Доминика Штрикера из Швейцарии (№188 ATP).
Начало матча в 16:55 по Киеву.
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