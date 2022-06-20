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  4. Ман Юнайтед предлагает 60 млн евро за форварда Порту
Англия
20 июня 2022, 16:32 | Обновлено 20 июня 2022, 16:33
421
0

Ман Юнайтед предлагает 60 млн евро за форварда Порту

Клуб хочет купить Эванилсона

20 июня 2022, 16:32 | Обновлено 20 июня 2022, 16:33
421
0
Ман Юнайтед предлагает 60 млн евро за форварда Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сделал «Порту» предложение о трансфере нападающего Эванилсона. Английский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 60 млн евро.

Однако «Порту» намерен получить за своего футболиста 70 миллионов.

Эванилсон перешел в португальский клуб из бразильского клуба «Томбенсе» в 2020 году за € 8,8 млн. С тех пор нападающий, вызывающийся в сборную Бразилии U23, принял участие в 79 матчах, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить другого игрока «Порту» Витинью.

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Источник Record.pt
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