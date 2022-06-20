Ман Юнайтед предлагает 60 млн евро за форварда Порту
Клуб хочет купить Эванилсона
«Манчестер Юнайтед» сделал «Порту» предложение о трансфере нападающего Эванилсона. Английский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 60 млн евро.
Однако «Порту» намерен получить за своего футболиста 70 миллионов.
Эванилсон перешел в португальский клуб из бразильского клуба «Томбенсе» в 2020 году за € 8,8 млн. С тех пор нападающий, вызывающийся в сборную Бразилии U23, принял участие в 79 матчах, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить другого игрока «Порту» Витинью.
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