Ман Юнайтед предлагает 60 млн евро за форварда Порту

«Манчестер Юнайтед» сделал «Порту» предложение о трансфере нападающего Эванилсона. Английский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 60 млн евро.

Однако «Порту» намерен получить за своего футболиста 70 миллионов.

Эванилсон перешел в португальский клуб из бразильского клуба «Томбенсе» в 2020 году за € 8,8 млн. С тех пор нападающий, вызывающийся в сборную Бразилии U23, принял участие в 79 матчах, в которых забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить другого игрока «Порту» Витинью.