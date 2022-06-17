Ман Юнайтед и Ньюкасл нацелились на хавбека Порту
Витинья может обойтись клубам в 40 млн евро
«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» нацелились на одного из лидеров «Порту» Витинью.
Как сообщает источник, клубы АПЛ следят за игрой Витиньи, МЮ – более явный претендент на 22-летнего центрального хавбека.
Манкунианцы готовы выплатить отступные за игрока - 40 млн евро.
Витинья сезон-2020/21 провел на правах аренды в «Вулверхэмптоне», а в минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 3 голевых паса в 30 матчах чемпионата Португалии.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» за 40 млн купит лидера «Порту» Виейру.
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