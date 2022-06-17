Ман Юнайтед и Ньюкасл нацелились на хавбека Порту

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» нацелились на одного из лидеров «Порту» Витинью.

Как сообщает источник, клубы АПЛ следят за игрой Витиньи, МЮ – более явный претендент на 22-летнего центрального хавбека.

Манкунианцы готовы выплатить отступные за игрока - 40 млн евро.

Витинья сезон-2020/21 провел на правах аренды в «Вулверхэмптоне», а в минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 3 голевых паса в 30 матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» за 40 млн купит лидера «Порту» Виейру.