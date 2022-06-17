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  4. Ман Юнайтед и Ньюкасл нацелились на хавбека Порту
Англия
17 июня 2022, 10:37 |
304
0

Ман Юнайтед и Ньюкасл нацелились на хавбека Порту

Витинья может обойтись клубам в 40 млн евро

17 июня 2022, 10:37 |
304
0
Ман Юнайтед и Ньюкасл нацелились на хавбека Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» нацелились на одного из лидеров «Порту» Витинью.

Как сообщает источник, клубы АПЛ следят за игрой Витиньи, МЮ – более явный претендент на 22-летнего центрального хавбека.

Манкунианцы готовы выплатить отступные за игрока - 40 млн евро.

Витинья сезон-2020/21 провел на правах аренды в «Вулверхэмптоне», а в минувшем сезоне он забил 2 гола и отдал 3 голевых паса в 30 матчах чемпионата Португалии. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» за 40 млн купит лидера «Порту» Виейру.

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Витинья Порту Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы
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Источник A Bola
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