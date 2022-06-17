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  4. Арсенал за 40 млн купит лидера Порту
Англия
17 июня 2022, 07:32 |
482
0

Арсенал за 40 млн купит лидера Порту

Лондонцы усилят состав Фабио Виейрой

17 июня 2022, 07:32 |
482
0
Арсенал за 40 млн купит лидера Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника Фабио Виейры из «Порту».

Как сообщает The Athletic, за переход футболиста из «Порту» английскому клубу придется заплатить 40 млн евро. В ближайшее время Виейра должен прибыть в Лондон и подписать пятилетний контракт.

Приобретение Виейры инициировано лично главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Португалец может стать вторым летним приобретением «канониров» после 19-летнего бразильца Маркиньоса.

Фабио Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года.

В сезоне 2022/23 на его счету 6 голов и 14 ассистах в 27 матчах чемпионата Португалии.

 

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Порту Арсенал Лондон трансферы АПЛ Фабио Виейра
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Источник The Athletic
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