Арсенал за 40 млн купит лидера Порту

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника Фабио Виейры из «Порту».

Как сообщает The Athletic, за переход футболиста из «Порту» английскому клубу придется заплатить 40 млн евро. В ближайшее время Виейра должен прибыть в Лондон и подписать пятилетний контракт.

Приобретение Виейры инициировано лично главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Португалец может стать вторым летним приобретением «канониров» после 19-летнего бразильца Маркиньоса.

Фабио Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года.

В сезоне 2022/23 на его счету 6 голов и 14 ассистах в 27 матчах чемпионата Португалии.