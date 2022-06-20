Антонио РЮДИГЕР: «Hala Madrid и ничего больше»

«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник подписал четырехлетний контракт и дал первый комментарий.

«Это особенный день для всех нас. Я хотел бы поблагодарить своих родителей, потому что без них я не смог бы оказаться здесь. Они поддерживали меня всю мою жизнь.

Хочу выиграть все возможные титулы. Hala Madrid и ничего больше», - сказал Рюдигер.

В «Реале» Рюдигер будет играть под 22-м номером.