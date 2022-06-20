Испания20 июня 2022, 15:55 | Обновлено 20 июня 2022, 15:56
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Антонио РЮДИГЕР: «Hala Madrid и ничего больше»
Новичок «Реала» поделился впечатлениями после перехода
20 июня 2022, 15:55 | Обновлено 20 июня 2022, 15:56
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«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник подписал четырехлетний контракт и дал первый комментарий.
«Это особенный день для всех нас. Я хотел бы поблагодарить своих родителей, потому что без них я не смог бы оказаться здесь. Они поддерживали меня всю мою жизнь.
Хочу выиграть все возможные титулы. Hala Madrid и ничего больше», - сказал Рюдигер.
В «Реале» Рюдигер будет играть под 22-м номером.
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