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Испания
20 июня 2022, 15:55 | Обновлено 20 июня 2022, 15:56
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Антонио РЮДИГЕР: «Hala Madrid и ничего больше»

Новичок «Реала» поделился впечатлениями после перехода

20 июня 2022, 15:55 | Обновлено 20 июня 2022, 15:56
400
0
Антонио РЮДИГЕР: «Hala Madrid и ничего больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Немецкий защитник подписал четырехлетний контракт и дал первый комментарий.

«Это особенный день для всех нас. Я хотел бы поблагодарить своих родителей, потому что без них я не смог бы оказаться здесь. Они поддерживали меня всю мою жизнь. 

Хочу выиграть все возможные титулы. Hala Madrid и ничего больше», - сказал Рюдигер.

В «Реале» Рюдигер будет играть под 22-м номером.

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Источник Marca
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