Флорентино ПЕРЕС: «Рюдигер принял величайший вызов в своей карьере»

«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Президент мадридского клуба Флорентино Перес прокомментировал подписание немецкого защитника.

«Сегодня снова один из особых дней в «Реале», потому что сегодня к нам присоединяется один из тех великих игроков, которые помогут команде продолжать становиться лучше. Антонио Рюдигер – один из лучших защитников в мире. Отныне вы часть великой семьи, в которой от вас будут требовать всего с первой минуты. Антонио, вы приняли величайший вызов в своей карьере, и мы убеждены, что вы начнете писать свою собственную историю», - сказал Перес.

Напомним, Рюдигер подписал с клубом контракт на четыре года.