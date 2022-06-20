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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Рюдигер принял величайший вызов в своей карьере»
Испания
20 июня 2022, 14:54 |
393
0

Флорентино ПЕРЕС: «Рюдигер принял величайший вызов в своей карьере»

Президент «Реала» поприветствовал защитника в клубе

20 июня 2022, 14:54 |
393
0
Флорентино ПЕРЕС: «Рюдигер принял величайший вызов в своей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» провел официальную презентацию защитника Антонио Рюдигера. Президент мадридского клуба Флорентино Перес прокомментировал подписание немецкого защитника.

«Сегодня снова один из особых дней в «Реале», потому что сегодня к нам присоединяется один из тех великих игроков, которые помогут команде продолжать становиться лучше. Антонио Рюдигер – один из лучших защитников в мире. Отныне вы часть великой семьи, в которой от вас будут требовать всего с первой минуты. Антонио, вы приняли величайший вызов в своей карьере, и мы убеждены, что вы начнете писать свою собственную историю», - сказал Перес.

Напомним, Рюдигер подписал с клубом контракт на четыре года.

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Источник ФК Реал Мадрид
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