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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм купил лучшего защитника Ренна
Англия
20 июня 2022, 14:38 | Обновлено 20 июня 2022, 14:39
573
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм купил лучшего защитника Ренна

Наиф Агер продолжит карьеру в Лондоне

20 июня 2022, 14:38 | Обновлено 20 июня 2022, 14:39
573
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм купил лучшего защитника Ренна
ФК Вест Хэм. Наиф Агер

«Вест Хэм» усилил свой состав защитником «Ренна» и сборной Марокко Наифом Агером. 20 июня «молотобойцы» официально объявили о трансфере.

Ранее сообщалось, что за 26-летнего футболиста «Вест Хэм» заплатил 35 млн евро.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 

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Источник Sport.ua
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