ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм купил лучшего защитника Ренна

«Вест Хэм» усилил свой состав защитником «Ренна» и сборной Марокко Наифом Агером. 20 июня «молотобойцы» официально объявили о трансфере.

Ранее сообщалось, что за 26-летнего футболиста «Вест Хэм» заплатил 35 млн евро.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.