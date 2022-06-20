Англия20 июня 2022, 14:38 | Обновлено 20 июня 2022, 14:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм купил лучшего защитника Ренна
Наиф Агер продолжит карьеру в Лондоне
20 июня 2022, 14:38 | Обновлено 20 июня 2022, 14:39
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«Вест Хэм» усилил свой состав защитником «Ренна» и сборной Марокко Наифом Агером. 20 июня «молотобойцы» официально объявили о трансфере.
Ранее сообщалось, что за 26-летнего футболиста «Вест Хэм» заплатил 35 млн евро.
Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Welcome to West Ham United, @AguerdNayef! 🇲🇦⚒ pic.twitter.com/BDotHMUpEZ— West Ham United (@WestHam) June 20, 2022
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