Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна

«Вест Хэм» этим летом собирается купить защитника «Ренна» и сборной Марокко Наифа Агера.

Как сообщает английская пресса, лондонцы заплатят за 26-летнего футболиста 35 млн евро.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в 12 миллионов евро.