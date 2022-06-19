Англия19 июня 2022, 09:53 |
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Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна
«Молотобойцы» намерены усилить линию обороны
19 июня 2022, 09:53 |
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«Вест Хэм» этим летом собирается купить защитника «Ренна» и сборной Марокко Наифа Агера.
Как сообщает английская пресса, лондонцы заплатят за 26-летнего футболиста 35 млн евро.
Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в 12 миллионов евро.
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