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  4. Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна
Англия
19 июня 2022, 09:53 |
260
0

Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна

«Молотобойцы» намерены усилить линию обороны

19 июня 2022, 09:53 |
260
0
Вест Хэм подготовил 35 миллионов евро на лучшего защитника Ренна
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» этим летом собирается купить защитника «Ренна» и сборной Марокко Наифа Агера.

Как сообщает английская пресса, лондонцы заплатят за 26-летнего футболиста 35 млн евро.

Наиф Агер был одним из лучших защитников чемпионата Франции в минувшем сезоне. Всего он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Наифа Агера в 12 миллионов евро.

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Источник The Guardian
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