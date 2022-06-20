Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Англия
20 июня 2022, 13:49 | Обновлено 20 июня 2022, 13:56
795
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»

Наставник «Манчестер Сити» – о возможном переходе Бернарду Силвы в «Барселону»

20 июня 2022, 13:49 | Обновлено 20 июня 2022, 13:56
795
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Бернарду Силве.

«По ситуации на сегодняшний день, я считаю, Бернарду следующий сезон проведет в «Манчестер Сити». Но, как я всегда говорил, я не люблю держать в команде недовольных игроков», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга.

По теме:
Барселона дает 50 миллионов евро за Левандовски
Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала
Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Бернарду Силва Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football Espana
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Футбол | 20 июня 2022, 04:20 0
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты

Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года

ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Теннис | 19 июня 2022, 17:31 1
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности

Каролин Возняцки не очень долго отдыхала после рождения дочки

Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Футбол | 20.06.2022, 03:03
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Олег ДУЛУБ: «Динамо было бы фаворитом в весенней части чемпионата»
Футбол | 20.06.2022, 10:23
Олег ДУЛУБ: «Динамо было бы фаворитом в весенней части чемпионата»
Олег ДУЛУБ: «Динамо было бы фаворитом в весенней части чемпионата»
Динамо сыграет товарищеские матчи с известными европейскими клубами
Футбол | 20.06.2022, 09:59
Динамо сыграет товарищеские матчи с известными европейскими клубами
Динамо сыграет товарищеские матчи с известными европейскими клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
19.06.2022, 02:59
Другие виды
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
18.06.2022, 11:17 4
Футбол
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
19.06.2022, 12:38 4
Бокс
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
18.06.2022, 22:53 2
Теннис
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
19.06.2022, 19:50 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем