Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Бернарду Силве.

«По ситуации на сегодняшний день, я считаю, Бернарду следующий сезон проведет в «Манчестер Сити». Но, как я всегда говорил, я не люблю держать в команде недовольных игроков», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга.