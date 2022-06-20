Англия20 июня 2022, 13:49 | Обновлено 20 июня 2022, 13:56
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Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Наставник «Манчестер Сити» – о возможном переходе Бернарду Силвы в «Барселону»
20 июня 2022, 13:49 | Обновлено 20 июня 2022, 13:56
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Бернарду Силве.
«По ситуации на сегодняшний день, я считаю, Бернарду следующий сезон проведет в «Манчестер Сити». Но, как я всегда говорил, я не люблю держать в команде недовольных игроков», - сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга.
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