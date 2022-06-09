Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга
Испания
09 июня 2022, 17:29 | Обновлено 09 июня 2022, 18:12
341
0

Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга

Наставник «Барселоны» хочет адекватную замену нидерландцу

09 июня 2022, 17:29 | Обновлено 09 июня 2022, 18:12
341
0
Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

«Барселона» во время летнего трансферного окна может продать Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Однако главный тренер каталонцев Хави не горит желанием терять нидерландского хавбека.

Он готов отпустить Де Йонга только если на замену ему будет подписан другой полузащитник высочайшего уровня. Приоритетная кандидатура – Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается в 75 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

По теме:
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Барселона может подписать Алексиса Санчеса
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
Барселона Френки Де Йонг Хави Манчестер Юнайтед Бернарду Силва Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Футбол | 09 июня 2022, 00:50 0
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор
Ирландия – Украина – 0:1. Курьезный мяч Цыганкова. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций в Дублине

Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Футбол | 09 июня 2022, 13:04 0
Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины

Капитанскую премьеру в национальной дружине хавбек «Динамо» отметил в 31 год 37 дней

Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
Футбол | 09.06.2022, 13:50
Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Футбол | 09.06.2022, 00:52
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Стив КЛАРК: «Мне было жаль Украину в матче с Уэльсом»
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
Румыния не пустила Украину в финальный этап Золотой Евролиги
08.06.2022, 18:55 5
Волейбол
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 11
Футбол
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 3
Теннис
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем