Хави хочет подписать Бернарду Силву вместо Де Йонга

«Барселона» во время летнего трансферного окна может продать Френки Де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Однако главный тренер каталонцев Хави не горит желанием терять нидерландского хавбека.

Он готов отпустить Де Йонга только если на замену ему будет подписан другой полузащитник высочайшего уровня. Приоритетная кандидатура – Бернарду Силва из «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается в 75 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.