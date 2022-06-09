Ман Юнайтед предлагает за Де Йонга 60+20 миллионов
Эрик тен Хаг готов строить команду вокруг Френки
«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Как сообщает источник, новый тренер МЮ Эрик тен Хаг пообщался с хавбеком «Барсы». Специалист из Нидерландов убеждает соотечественника перейти в МЮ и обещает Френки, что игра будет строиться вокруг него.
«Манчестер Юнайтед» предлагает за 25-летнего игрока 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами. В «Барсе» готовы продать полузащитника, чтобы уменьшить траты на зарплаты и позволить себе трансферы новых игроков.
В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нацелился на Маттейса Де Лигта.
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