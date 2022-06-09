Ман Юнайтед предлагает за Де Йонга 60+20 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщает источник, новый тренер МЮ Эрик тен Хаг пообщался с хавбеком «Барсы». Специалист из Нидерландов убеждает соотечественника перейти в МЮ и обещает Френки, что игра будет строиться вокруг него.

«Манчестер Юнайтед» предлагает за 25-летнего игрока 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами. В «Барсе» готовы продать полузащитника, чтобы уменьшить траты на зарплаты и позволить себе трансферы новых игроков.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нацелился на Маттейса Де Лигта.