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  4. Ман Юнайтед предлагает за Де Йонга 60+20 миллионов
Англия
09 июня 2022, 07:36 |
172
0

Ман Юнайтед предлагает за Де Йонга 60+20 миллионов

Эрик тен Хаг готов строить команду вокруг Френки

09 июня 2022, 07:36 |
172
0
Ман Юнайтед предлагает за Де Йонга 60+20 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщает источник, новый тренер МЮ Эрик тен Хаг пообщался с хавбеком «Барсы». Специалист из Нидерландов убеждает соотечественника перейти в МЮ и обещает Френки, что игра будет строиться вокруг него.

«Манчестер Юнайтед» предлагает за 25-летнего игрока 60 миллионов евро и еще 20 миллионов бонусами. В «Барсе» готовы продать полузащитника, чтобы уменьшить траты на зарплаты и позволить себе трансферы новых игроков.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нацелился на Маттейса Де Лигта.

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Манчестер Юнайтед Барселона Френки Де Йонг трансферы
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Источник Marca
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