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  4. Ман Юнайтед нацелился на Де Лигта
Англия
06 июня 2022, 10:44 |
203
0

Ман Юнайтед нацелился на Де Лигта

Эрик тен Хаг вновь хочет поработать с нидерландским защитником

06 июня 2022, 10:44 |
203
0
Ман Юнайтед нацелился на Де Лигта
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить центр защиты 22-летним игроком «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, нидерландский футболист – приоритетная цель МЮ в летнее трансферное окно.

Новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг личено заинтересован в услугах Де Лигта, с которым он работал в «Аяксе».

«Ювентус» не хочет продавать основного футболиста и готов продлить контракт с ним в размере 125 миллионов евро.

В прошлом сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с бьянконери рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» хочет подписать Дензела Дюмфриса.

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Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт Ювентус трансферы Эрик тен Хаг
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Источник твиттер Николо Скиры
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