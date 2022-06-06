Ман Юнайтед нацелился на Де Лигта

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить центр защиты 22-летним игроком «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, нидерландский футболист – приоритетная цель МЮ в летнее трансферное окно.

Новый главный тренер МЮ Эрик тен Хаг личено заинтересован в услугах Де Лигта, с которым он работал в «Аяксе».

«Ювентус» не хочет продавать основного футболиста и готов продлить контракт с ним в размере 125 миллионов евро.

В прошлом сезоне Де Лигт сыграл в 42 матчах «Ювентуса», забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с бьянконери рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» хочет подписать Дензела Дюмфриса.