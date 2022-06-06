Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защиту фланговым защитником. Новый тренер МЮ Эрик тен Хаг не рассчитывает на Аарона Ван-Биссаку и хочет, чтобы клуб продал его.

Нидерландский специалист нашел замену в «Интере». МЮ может купить правого защитника Дензела Дюмфриса.

В прошлом сезоне Дюмфрис провел 46 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.