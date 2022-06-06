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  4. Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки
Англия
06 июня 2022, 07:45 | Обновлено 06 июня 2022, 07:50
185
0

Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки

Эрик тен Хаг хочет поменять крайнего защитника

06 июня 2022, 07:45 | Обновлено 06 июня 2022, 07:50
185
0
Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защиту фланговым защитником. Новый тренер МЮ Эрик тен Хаг не рассчитывает на Аарона Ван-Биссаку и хочет, чтобы клуб продал его.

Нидерландский специалист нашел замену в «Интере». МЮ может купить правого защитника Дензела Дюмфриса. 

В прошлом сезоне Дюмфрис провел 46 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов. 

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Манчестер Юнайтед Дензел Дюмфрис Интер Милан Эрик тен Хаг трансферы Аарон Ван-Биссака
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Источник твиттер Николо Скиры
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