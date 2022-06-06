Англия06 июня 2022, 07:45 | Обновлено 06 июня 2022, 07:50
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Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки
Эрик тен Хаг хочет поменять крайнего защитника
06 июня 2022, 07:45 | Обновлено 06 июня 2022, 07:50
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«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защиту фланговым защитником. Новый тренер МЮ Эрик тен Хаг не рассчитывает на Аарона Ван-Биссаку и хочет, чтобы клуб продал его.
Нидерландский специалист нашел замену в «Интере». МЮ может купить правого защитника Дензела Дюмфриса.
В прошлом сезоне Дюмфрис провел 46 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.
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